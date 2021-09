Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



663200



MOR



MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (23.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie habe schwere Monate hinter sich. Das bayerische Unternehmen werde weiter von Shortsellern ins Visier genommen und zudem gebe es operativ einige Baustellen. Ein Blick durch die technische Brille gebe zumindest etwas Hoffnung, dass es bald wieder aufwärts gehe. Dafür seien diese Anzeichen von entscheidender Bedeutung.Aktuell gebe es nicht viel Grund zur Freude für die Anleger von MorphoSys. Eine Reihe von negativen Ereignissen habe immer mehr Shortseller angelockt, die den Kurs weiter in die Tiefe treiben würden. Seit Jahresbeginn habe sich der Aktienkurs halbiert.Der Abwärtstrend sei intakt und die MorphoSys-Aktie habe am vergangenen Donnerstag ein neues Jahrestief bei 39,70 Euro markiert. Am darauffolgenden Freitag habe die Stimmung aufgrund eines positiven Kommentars von Morgan Stanley gedreht und das Papier habe um fast 4% zugelegt. Zudem sei das Handelsvolumen doppelt so hoch gewesen wie im historischen Durchschnitt. Das lasse auf größeres Interesse der Bullen schließen.Ein weiterer interessanter Aspekt sei, dass die MorphoSys-Aktie zum Wochenstart weiter zugelegt habe, obwohl die Stimmung am Markt sehr schlecht gewesen sei. Damit überzeuge der Titel mit Relativer Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:42,24 EUR +0,86% (23.09.2021, 17:35)