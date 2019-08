ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (13.08.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF).MorphoSys habe in Q2/2019 den EBIT-Verlust auf -5,73 (Vj.: -24,15) Mio. Euro reduziert. Dies sei in erster Linie mit der Meilensteinzahlung von GlaxoSmithKline (GSK) in Höhe von 22 Mio. Euro in Verbindung zu bringen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019, der im Juli wegen der GSK-Meilensteinzahlung erhöht worden sei, sei im Rahmen des Q2-Berichts bestätigt worden. Aufgrund des Erreichens des primären Endpunktes für MOR208 (Phase-II-Studie L-MIND) werde MorphoSys nicht nur bei der FDA sondern nun auch bei der EMA einen Zulassungsantrag stellen (Erteilung frühestens Mitte 2020 bzw. 2021). Durch die Zulassung von MOR208 wolle sich MorphoSys zu einem vollumfänglichen biopharmazeutischen Unternehmen weiterentwickeln. Damit sei MorphoSys seinem Ziel näher, die Wandlung hin zu einem Unternehmen zu vollziehen, das Umsätze aus (eigenen) Produktverkäufen generiere. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise erhöht (u.a. EPS 2019e: unverändert -3,45 Euro; EPS 2020e: -2,62 (alt: -2,93) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die MorphoSys-Aktie nach wie vor "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 96,00 auf 116,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:107,70 EUR -1,01% (13.08.2019, 14:59)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:107,40 EUR -0,28% (13.08.2019, 15:18)