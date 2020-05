Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

118,95 EUR +1,15% (22.05.2020, 16:57)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

119,20 EUR +1,97% (22.05.2020, 16:47)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (22.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys und der Partner Incyte kämen nach den jüngsten Fortschritten im Zulassungsprozess für das Medikament Tafasitamab in den USA nun auch in Europa weiter voran. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe den Zulassungsantrag für den Anti-CD19-Antikörper, der in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom eingesetzt werden solle, nun validiert. Dies ermögliche, dass das formelle Bewertungsverfahren nun begonnen werden könne, so MorphoSys am Mittwochabend in einer Mitteilung.RBC habe MorphoSys nach dem wirksam gewordenen europäischen Zulassungsantrag für den Antikörper Tafasitamab zur Behandlung Erwachsener mit B-Zell-Lymphom auf "outperform" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Die Eingabe des Biotech-Konzerns habe nun den formalen Prüfungsprozess erreicht und eine Einschätzung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel sei damit innerhalb von 210 Tagen zu erwarten, habe Analystin Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie geschrieben. Dies seien positive Nachrichten. Tafasitamab könnte in Europa damit schon Ende des ersten Halbjahres 2021 zugelassen werden."Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein der Aufnahme von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid in den offiziellen regulatorischen Zulassungsprozess der Europäischen Union erreicht zu haben", habe Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von MorphoSys, gesagt. "Nach der Annahme unseres Zulassungsantrages auf vorrangige Prüfung von Tafasitamab durch die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA Anfang des Jahres stellt dieses einen weiteren entscheidenden Schritt nach vorn dar. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Partner Incyte mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um diese neue Therapieoption geeigneten Patienten mit hohem medizinischem Bedarf zur Verfügung zu stellen.""Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch, was die weitere Entwicklung bei MorphoSys angehe. Zuletzt sei dem Papier der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen, was auch charttechnisch die Ampeln auf Grün habe springen lassen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: