Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

87,04 EUR -1,76% (13.11.2020, 16:09)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

87,26 EUR -1,02% (13.11.2020, 15:56)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (13.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.MorphoSys und Cherry Biolabs hätten am 11. November 2020 bekannt gegeben, dass sie gemeinsam eine exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet hätten, nach der MorphoSys die innovative, multispezifische Hemibody-Technologie von Cherry Biolabs auf sechs exklusive Zielmoleküle anwenden könne. Die Idee dahinter sei, neuartige T-Zell-aktivierende Medikamente mit genauerem und höherem Sicherheitsprofil für Krebserkrankungen zu haben. Die genannte Idee sei durch das duale Targeting und die spezifische Aktivierung der zytotoxischen T-Zellen an der Tumorstelle unterstützt worden, die durch die Hemibody-Technologie ermöglicht werde. Am gleichen Tag habe MorphoSys eine klinische Zusammenarbeit mit Xencor und Incyte bekannt gegeben. Die Unternehmen würden beschließen, eine Phase-1/2-Studie durchzuführen, in deren Rahmen sie die Kombination von Tamasitamab, Plamotamab und Lenalidomid bei Patienten mit r/r DLBCL, Erstlinien-DLBCL und r/r FL analysieren würden. Xencor werde die Studien finanzieren, und MorphoSys und Incyte würden Tafasitamab zur Verfügung stellen.Die Umsätzen seien in Q3/20 auf 22,0 Mio. Euro gestiegen (Q3/19: 12,5 Mio. Euro) und seien auf den Produktverkauf von Monjuvi (Tafasitamab-cxix) und auf Servicegebühren für die Entsendung von Personal in F&E-Kooperationen zurückzuführen. In Q3/20 habe sich das Segment Proprietary Development auf 10,5 Mio. Euro belaufen (Q3/19: 1,4 Mio. Euro) und im Segment "Discovery mit Partnern" seien die Umsatzerlöse leicht auf 11,5 Mio. Euro gestiegen (Q3/19: 11,0 Mio. Euro). Die gesamten betrieblichen Aufwendungen seien von 40,3 Mio. Euro in Q3/19 auf 84,0 Mio. Euro in Q3/20 gestiegen (aufgrund der Kommerzialisierung von Monjuvi (Tafasitamab-cxix) in den USA und der weiteren Expansion von MorphoSys US Inc.). In Q3/20 seien die F&E-Kosten auf 34,2 Mio. Euro gestiegen (Q3/19: 25,9 Mio. Euro). Das EBIT in Q3/20 habe sich auf -61,7 Mio. Euro belaufen, das in Q3/19 bei -27,0 Mio. Euro liege. Am 30. September 2020 habe sich die Liquiditätsposition von MorphoSys auf 987,2 Mio. Euro belaufen. Vaseghi sehe aktuell keinen Grund, seine Schätzungen anzupassen.Maßnahmen im Rahmen der globalen COVID-19-Pandemie: Trotz der Auswirkungen des globalen COVID-19, der Kommerzialisierung von Monjuvi (Tamasitamab-cxix) in den USA, der Patientenrekrutierung in allen laufenden Studien mit Tamasitamab und der M-PLACE-Studie mit Felzartamab (MOR202) sei die Studie wie geplant fortgesetzt worden.Angesichts laufender Studien wie MOR208 und MOR202 sowie anderer Partnerprogramme bestätigt Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die MorphoSys-Aktie mit einem Kursziel von 150,00 Euro. (Analyse vom 13.11.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen