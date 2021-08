Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

45,49 EUR -1,56% (16.08.2021, 11:20)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

45,56 EUR -1,51% (16.08.2021, 11:09)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (16.08.2021/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) unverändert zu kaufen.Mit einem Gesamtumsatz von 38,2 Mio. Euro im zweiten Quartal 2021 habe MorphoSys ein Wachstum seines Geschäftsbereichs im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q2/20: 18,4 Mio. Euro) verzeichnet. Dieser Umsatzanstieg sei vor allem auf erfolgsabhängige Zahlungen von Janssen in Höhe von 14,2 Mio. Euro zurückzuführen. Interessant sei auch, dass die Umsätze mit Monjuvi in den USA mit 14,9 Mio. Euro ein Wachstum von 16% im Q-Q signalisiert hätten.MorphoSys habe in Q2/21 40,5 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung (F&E) aufgewendet (Q2/20: 30,9 Mio. Euro). Der Anstieg der F&E-Kosten im Laufe des Jahres 2021 resultiere hauptsächlich aus Aufwendungen für externe Labordienstleistungen und Personalkosten. In Q2/21 hätten sich die Vertriebskosten auf 28,5 Mio. Euro belaufen (Q2/20: 29,3 Mio. Euro), die allgemeinen Verwaltungskosten seien auf 30,5 Mio. Euro gestiegen (Q2/20: 13,8 Mio. Euro). Die Kosten für die Verträge mit Constellation Pharmaceuticals (Constellation) und Royalty Pharma seien der Hauptgrund für den Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten in Q2/21 gewesen. MorphoSys habe für das zweite Quartal 2021 einen Konzerngewinn von 20,9 Mio. Euro bekannt gegeben (Q2/20: Konzernverlust von 53,1 Mio. Euro).Basierend auf den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2021 sehe MorphoSys den Konzernumsatz nun in einem niedrigeren Bereich, etwa zwischen 155 und 180 Mio. Euro (vorher: 150 bis 200 Mio. Euro). Dieser Rückgang des Konzernumsatzes resultiere hauptsächlich aus den aktualisierten Umsatzerwartungen für Monjuvi®. Durch die Erhöhung der Prognose für die operativen Konzernkosten (OPEX) erwarte MorphoSys eine Spanne von 435 bis 465 Mio. Euro (vorher: 335 bis 385 Mio. Euro). Der Anstieg der OPEX des Konzerns sei vorläufig auf die Übernahme von Constellation sowie auf die F&E-Kosten zurückzuführen, die nun voraussichtlich 52 bis 57% der OPEX des Konzerns ausmachen würden (vorher: 45 bis 50%). Durch die Aktualisierung der Umsatzprognose für das Produkt Monjuvi® sei die Position "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kooperationen", abzüglich des kurzfristigen Anteils" in der Bilanz von 547,6 Mio. Euro auf 445,9 Mio. Euro gesunken. Diese Position zeige in der Tat die Gewinne aus den Nettoverkäufen von Monjuvi® in den USA für r/r DLBCL durch Incyte.Infolge seiner Bedenken und unter Berücksichtigung seiner neuen Einschätzung bestätigt Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, seine Kaufempfehlung bei einem reduzierten Kursziel von 110,00 (vorher 130,00) Euro je Aktie. (Analyse vom 16.08.2021)DisclosuresWeder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.Mögliche Interessenkonflikte bei der "MorphoSys AG": Keine vorhanden.