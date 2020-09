Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

114,90 EUR +1,64% (17.09.2020, 14:18)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

114,85 EUR +1,28% (17.09.2020, 14:08)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (17.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Münchner Biotechunternehmens habe in den letzten Tagen kräftig angezogen. Sieben grüne Candle Sticks in Folge stehe MorphoSys zehn Prozent höher bei knapp 115 Euro. Auslöser für den Kursanstieg sei eine Welle von Übernahmen im Biotech-Sektor, die möglicherweise auch nach München schwappen könnte.Zum Wochenauftakt habe Gilead den Kauf des Krebs-Spezialisten Immunomedics verkündet. Rund 21 Milliarden Dollar lege Gilead auf den Tisch, mehr als doppelt so viel wie vor der Ankündigung. Der US-Pharmakonzern Merck & Co sei nahezu zeitgleich für eine Milliarde Dollar bei Seattle Genetics eingestiegen, entsprechend groß sei die Euphorie in der Branche.Jüngsten Gerüchten zufolge wolle Illumina den Flüssigbiopsie-Spezialisten GRAIL noch vor dessen IPO kaufen. Acht Milliarden Euro stünden als Kaufpreis im Raum.MorphoSys selbst sei immer wieder einmal Objekt von Übernahmegerüchten gewesen. Konkret sei es aber nie geworden. Das könnte sich jederzeit ändern, denn die Münchner seien auf ihrem Gebiet Weltklasse.Die Ampel für MorphoSys steht auf Grün, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: