Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

25,76 EUR +7,78% (24.03.2022, 13:06)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

25,82 EUR +8,72% (24.03.2022, 13:21)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (24.03.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe die Stabilisierung vom Vortag am Donnerstag fortgesetzt. Die Aktie klettere bis zum Mittag um 8,2 Prozent auf 25,88 Euro und sei damit der zweitstärkste Wert des Tages im SDAX. Die Aktie notiere damit wieder knapp über der 50-Tage-Linie. Beflügelt werde der Wert von einer positiven Analysteneinschätzung.Bei der Berenberg Bank habe sich mit Xian Deng eine neue Analystin der Beobachtung der Aktien angenommen und mit einer Kaufempfehlung mit Ziel 65 Euro gestartet. MorphoSys wandle sich vom Antikörper-basierten Biotech- zu einem Biopharmaunternehmen mit dem Fokus auf Blutkrebs, so die Expertin. Nach dem schlechten Lauf der Aktien werde die Pipeline am Markt nahezu mit Null bewertet - völlig ungerechtfertigterweise. Alleine Pelabresib in der Phase 3, von dem Deng recht begeistert sei, sei 31 Euro je Aktie wert.Das Kursziel der Deutschen Bank liege in diesem Bereich - genauer gesagt bei 30 Euro. Analyst Rajan Sharma habe dies zu Wochenbeginn gesenkt. Bisher habe das Kursziel der Deutschen Bank für MorphoSys bei 46 Euro gelegen. Das Biotech-Unternehmen habe mit Umsatzzahlenahlen zum Antikörper Monjuvi in den USA sowie dem Ausblick auf 2022 das Wichtigste bereits im Januar bekannt gegeben, so Sharma in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markteinführung von Monjuvi verlaufe eher schleppend.Auch die Citigroup habe ihr Kursziel gesenkt - von 52 Euro auf 31 Euro und die Bewertung "neutral" abgegeben."Der Aktionär" hat zuletzt des Öfteren bereits darauf hingewiesen, dass die Aktie mittlerweile ein Niveau erreicht hat, zu dem durchaus der eine oder andere Übernahmeinteressent auf den Plan treten könnte. Ein Investment bleibt aber ganz klar spekulativ, so Marion Schlegel. (Analyse vom 24.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: