Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

89,60 EUR +2,34% (26.04.2019, 14:22)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

89,80 EUR +3,04% (26.04.2019, 14:26)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (26.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.An einem eher durchwachsenen Handelstag - der MDAX gewinne bis zum frühen Nachmittag 0,2 Prozent -, könnten die beiden deutschen Vorzeige-Biotech-Werte Evotec und MorphoSys mit einer besonders starken Performance glänzen. Die Aktie von Evotec gewinne 2,2 Prozent auf 21,99 Euro und sei damit der viertstärkste Wert im Index. MorphoSys könne sogar 3,2 Prozent auf 89,90 Euro zulegen und liege damit nur knapp hinter der Commerzbank sogar auf Platz 2 der größten Gewinner des Tages im MDAX.MorphoSys stehe damit nach der wochenlangen Korrekturfahrt seit Ende Januar vor einem ersten positiven charttechnischen Signal. Die erste Hürde, die es zu überwinden gelte, sei das Aprilhoch bei 91,80 Euro. Bei gut 95 Euro warte dann die 200-Tage-Linie. Ein Sprung darüber wäre ein klares Kaufsignal.Zuletzt habe MorphoSys gute News zu seinem Gemeinschaftsprojekt mit Galapagos, MOR106, veröffentlichen können. Hier habe man mit einer Phase-2-Studie (GECKO) bei Patienten mit atopischer Dermatitis begonnen. Beide Unternehmen würden hier seit dem vergangenen Jahr mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis zusammenarbeiten. Wie es in einer Mitteilung von MorphoSys heiße, werde die subkutane Verabreichung von MOR106 in Kombination mit topischen Kortikosteroiden untersucht.Im Fokus stehe in diesem Jahr insbesondere das am weitesten fortgeschrittene eigene Projekt MOR208. Hier dürfte MorphoSys in diesem Jahr alles in Richtung Zulassung ebnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: