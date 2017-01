ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie: 663200

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie: MOR

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie: MPSYF

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (05.01.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) unter die Lupe.Das Unternehmen habe einen neuen Entwicklungsvorstand. Dr. Malte Peters übernehme das Vorstandsmandat zum 01.03.2017 von Dr. Arndt Schottelius, der sich nach seinem Ausscheiden neuen Herausforderungen widmen werde. In den nächsten Tagen stünden bei MorphoSys zudem einige wichtige Konferenzen auf der Agenda. Am 12. Januar präsentiere sich MorphoSys auf der JP Morgan Healthcare Conference in San Francisco, USA. Fünf Tage später nehme das Biotech-Unternehmen auf der Kepler Cheuvreux German Corporate Conference in Frankfurt teil.Dies könnte auch dem Kurs der MorphoSys-Aktie weiteren Auftrieb verleihen. Die nächste wichtige charttechnische Hürde befinde sich bei 52 Euro. Gelinge der Anstieg darüber, wäre dies ein weiteres Kaufsignal. Das Jahr 2017 werde ohnehin ein spannendes Jahr bei MorphoSys. In H2 könnte mit Guselkumab die erste Zulassung in der Unternehmensgeschichte gelingen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2017)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:49,77 EUR -0,32% (05.01.2017, 15:42)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:49,661 EUR -0,22% (05.01.2017, 15:53)