Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

58,45 EUR -1,86% (10.03.2017, 16:44)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) ist ein deutsches Biotech-Unternehmen. MorphoSys gehört laut Eigenangabe zu den weltweit führenden Biotechnologieunternehmen im Bereich der vollständig humanen Antikörper. Auf Basis seiner Technologienentwickelt Die MorphoSys AG Antikörper sowohl für Therapie als auch für Forschung und Diagnostik.

(10.03.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse des Analysten Igor Kim von Oddo Seydler:Igor Kim, Aktienanalyst von Oddo Seydler, bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Biotech-Spezialisten für humane Antikörper MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR).Das von der MorphoSys AG in 2016 erzielte EBIT sei höher ausgefallen als vom Markt im Durchschnitt erwartet. Höhere Ausgaben für Forschung & Entwicklung würden aber in 2017 einen höheren EBIT-Verlust bedeuten.Die anstehenden Nachrichten im Hinblick auf MOR 202 und MOR 208 und die mögliche Markteinführung von Guselcumab seien aber weitaus wichtiger, so der Analyst Igor Kim.Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:58,40 EUR -3,28% (10.03.2017, 16:33)