MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (22.03.2018/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie: Klarer Kauf! AktienanalyseLaut Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", könnte bei der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) ein starkes Kaufsignal anstehen.Die Aktienexpertin sei bei MorphoSys weiterhin sehr zuversichtlich. Dem Ausblick auf 2018 zufolge sollte der Verlust bei MorphoSys wieder ein bisschen größer werden. Schlegel verweise dabei aber darauf, dass bei einem Biotech-Unternehmen gewisse Zeit Abstriche gemacht werden müssten. Biotech-Unternehmen würden nämlich in die eigene Pipeline investieren. Bei MorphoSys sei diese sehr gut. MorphoSys habe sehr fortgeschrittene eigene Projekte, wie MOR208. Wenn alles gut laufe, könnte MOR208 in zwei Jahren die Marktreife erreichen.Nach einer Korrektur habe die MorphoSys-Aktie ihre Verluste fast schon wieder aufgeholt und sei jetzt an einem wichtigen Widerstand angelangt.Wenn die MorphoSys-Aktie über den sehr großen Widerstand bei 89 Euro geht, wäre das ein starkes Kaufsignal, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: