Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Die breite Pipeline der MorphoSys AG umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" generiert man Produktkandidaten gegen Zielmoleküle, die von seinen Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie identifiziert wurden. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, LanthioPep®, Slonomics®, Lanthio Pharma® und LanthioPep® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys-Gruppe. (06.04.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe die Zulassung von Tremfya (Guselkumab) in Brasilien und Australien bekannt gegeben. Zuletzt sei nun auch Japan gefolgt, wie die Ländergesellschaften des Lizenzpartners Janssen gemeldet hätten. MorphoSys sei über Tantiemen an den Umsatzerlösen von Tremfya beteiligt.Der Fokus liege bei MorphoSys derzeit klar auf dem am weitesten fortgeschrittenen eigenen Projekt MOR208. Hier könnte, wenn alles gut laufe, in zwei Jahren der Marktstart erfolgen. Das wäre ein gewaltiger Erfolg für das TecDAX-Unternehmen.DER AKTIONÄR empfehle ganz klar, die Gewinne bei der MorphoSys-Aktie laufen zu lassen. Auf dem aktuell günstigen Niveau können auch Neueinsteiger noch zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2018)