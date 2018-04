XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Die breite Pipeline der MorphoSys AG umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" generiert man Produktkandidaten gegen Zielmoleküle, die von seinen Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie identifiziert wurden. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, LanthioPep®, Slonomics®, Lanthio Pharma® und LanthioPep® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys-Gruppe. (05.04.2018/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Adage Capital Management L.P. steigert Netto-Leerverkaufsposition in MorphoSys-Aktien moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Adage Capital Management L.P. haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) leicht angehoben.Der zur aus Boston, Massachusetts, USA stammenden Finanzgruppe Adage Capital Partners GP LLC gehörige Hedgefonds Adage Capital Management L.P. hat am 03.04.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der MorphoSys AG-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den MorphoSys AG-Aktien:1,69% Capital Fund Management SA (09.03.2018)1,19% Marshall Wace LLP (29.03.2018)0,59% Oxford Asset Management (29.12.2017)0,59% AHL Partners LLP (28.03.2018)0,50% Adage Capital Management L.P. (03.04.2018)Börsenplätze MorphoSys-Aktie: