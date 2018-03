ISIN MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (14.03.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die meisten hätten das Alzheimer-Projekt Gantenerumab nach einem Studienstopp vor einigen Monaten bereits abgeschrieben. Könne das Projekt nun doch noch überzeugen, dürften einige Analysten ihre Schätzungen erneut etwas nach oben revidieren. Der Fokus liege bei MorphoSys derzeit jedoch klar auf dem am weitesten fortgeschrittenen eigenen Projekt MOR208. Hier könnte, wenn alles gut laufe, in zwei Jahren der Marktstart erfolgen. Das wäre ein großer Erfolg für das deutsche Biotech-Unternehmen.Der MorphoSys-Aktie sei am Mittwoch im Tagesverlauf kurzzeitig der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch gelungen. Der TecDAX-Titel sei allerdings vorerst am 2014er-Hoch noch abgeprallt. Der Ausbruch darüber dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Im laufenden Jahr stünden einige wichtige News an, die das papier weiter beflügeln könnten. Sie empfehle ganz klar, die Gewinne bei MorphoSys laufen zu lassen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:86,35 EUR -1,03% (14.03.2018, 15:47)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:86,40 EUR +0,99% (14.03.2018, 16:01)