Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (20.03.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe seit seinem Zwischentief Mitte Februar zuletzt wieder deutlich zulegen können. MorphoSys habe auch auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz überzeugen können. Sowohl die Zahlen für 2017 also auch der Ausblick würden stimmen. Der Fokus liege allerdings auf der Pipeline des Biotech-Unternehmens, die in den kommenden Monaten für starken Newsflow sorgen könnte. Könne MorphoSys mit positiven Nachrichten überzeugen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch der charttechnische Widerstand im Bereich von 88,50 Euro überwunden und ein großes charttechnisches Kaufsignal generiert werden. Auch die Analysten der Commerzbank und von Goldman Sachs würden sich optimistisch präsentieren."Der Aktionär" schließe sich ganz klar den optimistischen Einschätzungen an. Laufe alles nach Plan, dürfte relativ schnell die magische 100-Euro-Marke geknackt werden, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:86,30 EUR +0,76% (20.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:86,50 EUR +0,90% (20.03.2018, 18:39)