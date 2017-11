ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (07.11.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) und erhöht sein Kursziel.In Q3 habe sich der EBIT-Verlust infolge gestiegener F&E-Aufwendungen ausgeweitet. Umsatzseitig habe MorphoSys von Meilensteinzahlungen (Janssen) profitiert. Tantiemen für Tremfya (Guselkumab) seien in den Zahlen noch nicht enthalten gewesen. Sie seien auch in dem bestätigten Ausblick für 2017 noch nicht berücksichtigt. Im Fokus sollte künftig der firmeneigene Antikörper MOR208 stehen, für den die FDA in der Indikation Blutkrebs den Status eines Therapiedurchbruchs erteilt habe, wodurch ein beschleunigtes Prüfungsverfahren möglich sei. Ferner werde nach einer Empfehlung des CHMP im September zeitnah eine Zulassung für Tremfya in Europa erwartet. Die Wandlung hin zu einem Unternehmen, das Umsätze aus (eigenen) Produktverkäufen generiere, komme mit Blick auf die Tantiemen und eine mögliche Zulassung von MOR208 voran. Diese würden künftig eine Finanzierung der eigenen Entwicklungsaktivitäten ermöglichen. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2017e: -2,01 (alt: -1,44) Euro; EPS 2018e: -1,88 (alt: -1,23) Euro) und ermittle ein neues Kursziel von 93,00 (alt: 84,00) Euro.Das Chance/Risiko-Profil schätzt Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, unverändert als attraktiv ein und bestätigt sein "kaufen"-Votum für die MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 07.11.2017)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:79,39 EUR -1,08% (07.11.2017, 14:54)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:78,80 EUR -1,74% (07.11.2017, 15:33)