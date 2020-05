Kursziel

MorphoSys-Aktie

(EUR) Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 130,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 22.05.2020 113,00 Outperform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 21.05.2020 138,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 14.05.2020 105,00 Equal weight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 13.05.2020 114,00 Hold HSBC Julie Mead 12.05.2020 114,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavej 08.05.2020 140,00 Kaufen FMR Research Christian Ehmann 07.05.2020



Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

118,55 EUR -0,38% (25.05.2020, 13:42)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

118,40 EUR -0,46% (25.05.2020, 13:54)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (25.05.2020/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 140,00 oder 105,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 6. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 6. Mai meldet, halte das Biotechnologieunternehmen MorphoSys inmitten der Coronakrise an seinen Jahreszielen fest. Diese könne aber noch Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens und damit auch auf die Prognosen haben, habe das MDAX-Unternehmen in einer in Venlo veröffentlichten Mitteilung eingeschränkt. Im ersten Quartal sei der Umsatz von 13,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 251,2 Millionen Euro nach oben gesprungen. Hintergrund sei eine Vorauszahlung des US-Pharmakonzerns Incyte im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei plus 213,6 Millionen Euro gelegen nach minus 23,6 Millionen Euro im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von FMR Research. Aufgrund der Resilienz der MorphoSys-Aktie entfernt Dr. Christian Ehmann in einer Aktienanalyse vom 7. Mai seinen Sars-CoV-2-bedingten Discount und erhöht sein Kursziel von 125,00 Euro auf 140,00 Euro; "kaufen"-Empfehlung wurde bestätigt.MorphoSys habe sich zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt und schätze den Einfluss der Corona-Epidemie aktuell als begrenzt ein, sei sich aber der Unsicherheiten bewusst und prüfe kontinuierlich den Status der klinischen Studien und die Vorbereitungen der Markteinführung von Tafasitamab in r/r DLBCL. Der Konzernumsatz sei auf 251,2 Mio. Euro gestiegen (Q1 2019: 13,5 Mio. Euro) und bestehe zu einem großen Teil aus dem Cash-Anteil der Vermarktungs- und Kooperationsvereinbarung mit Incyte. Dabei seien 240,4 Mio. Euro auf das Segment Proprietary Development (Q1 2019: 13,5 Mio. Euro) und 10,8 Mio. Euro auf das Segment Partnered Discovery (Q1 2019: 7,8 Mio. Euro) entfallen. Dem gegenüber hätten u.a. Aufwendungen für Forschung- und Entwicklung in Höhe -21,5 Mio. Euro, Vertriebsaufwendungen in Höhe von -12,8 Mio. Euro und Aufwendungen für Allgemeines und Verwaltung von -10,8 Mio. Euro, bedingt durch den Vertriebsaufbau für Tafasitamab, gestanden. Insgesamt hätten die betrieblichen Aufwendungen in Q1 2020 -47,7 Mio. Euro betragen. Daraus resultiere ein steigendes EBIT auf 213,6 Mio. Euro (Q1 2019: -23,6 Mio. EUR). Zum Ende des Q1 2020 habe MorphoSys über Cash von 1,1 Mrd. Euro verfügt.Das Unternehmen habe noch einmal seine 2020 Guidance bekräftig und prognostiziere einen Umsatz von 280-290 Mio. Euro (FMRe: 298,1 Mio. Euro) und ein EBIT von -15 bis +5 Mio. Euro aus (FMRe: +4,9 Mio. Euro).Eine der niedrigsten Kursprognosen für MorphoSys kommt dagegen von RBC. Das Analysenhaus hat den Titel nach dem wirksam gewordenen europäischen Zulassungsantrag für den Antikörper Tafasitamab zur Behandlung Erwachsener mit B-Zell-Lymphom auf "outperform" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Die Eingabe des Biotech-Konzerns habe nun den formalen Prüfungsprozess erreicht und eine Einschätzung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel sei damit innerhalb von 210 Tagen zu erwarten, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am 21. Mai vorliegenden Studie. Dies seien positive Nachrichten. Tafasitamab könnte in Europa damit schon Ende des ersten Halbjahres 2021 zugelassen werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick: