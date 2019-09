Kursziel

MorphoSys-Aktie

(EUR) Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 81,00 Reduce HSBC Stephen McGarry 16.08.2019 - Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas Schießle, Daniel Großjohann 14.08.2019 116,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 13.08.2019 130,00 Outperform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 09.08.2019 133,00 Buy Deutsche Bank Konstantinos Aprilakis 08.08.2019 130,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 08.08.2019 114,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavej 07.08.2019



Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

106,50 EUR -0,75% (03.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

106,20 EUR -0,93% (03.09.2019, 22:25)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (04.09.2019/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 133,00 oder 81,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 6. August die Zahlen für das 2. Quartal 2019 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. August verhilft eine Meilensteinzahlung MorphoSys im 2. Quartal zu einem deutlich höheren Umsatz und Betriebsgewinn als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz habe bei 34,7 Millionen Euro gegenüber 8,1 Millionen Euro im zweiten Quartal 2018 gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei minus 5,7 Millionen Euro gelegen, zu minus 24,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.Als Treiber der Ergebnisse nenne der MDAX-Konzern die 22 Millionen schwere Meilensteinzahlung seines Forschungspartners GlaxoSmithKline. Diese habe MorphoSys Anfang Juli bekannt gegeben und darum die Prognose erhöht. Dennoch seien die Anleger von den jetzigen Zahlen positiv überrascht gewesen.MorphoSys bestätige zugleich seine Prognose. Der Jahresumsatz solle demnach bei 65 bis 72 Millionen Euro herauskommen, der Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei minus 105 bis minus 115 Millionen Euro.Weiter habe MorphoSys bekannt gegeben, einen Zulassungsantrag für das hauseigene Blutkrebs-Medikament Tafasitamab eingereicht zu haben. Dieser solle bis Mitte 2020 abgeschlossen sein. In Europa könne Tafasitamab damit frühestens 2021 an den Markt gehen, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für die MorphoSys-Aktie kommt von HSBC. Die britische Investmentbank hat das Kursziel nach Zahlen zum 2. Quartal von 56 auf 81 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "reduce" belassen. Die Resultate des Biotech-Unternehmens hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer Studie vom 16. August. In Erwartung zusätzlicher Meilensteinzahlungen von Pharmapartnern sowie wegen eines höheren Marktpotenzials für das hauseigene Blutkrebs-Medikament Tafasitamab habe der Analyst seine Umsatzprognosen für 2020 und 2021 deutlich angehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick: