Kursziel

MorphoSys-Aktie

(EUR) Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 65,00 Underperform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 30.11.2018 104,00 Neutral Independent Research Sven Diermeier 28.11.2018 116,00 Buy Oddo BHF Igor Kim 19.11.2018 107,00 Hold Commerzbank AG Daniel Wendorff 16.11.2018 120,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 13.11.2018 117,00 Halten LBBW Timo Kürschner 07.11.2018 - Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas J. Schießle, Daniel Großjohann 07.11.2018 86,00 Neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 06.11.2018

Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

98,65 EUR -1,25% (05.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

99,30 EUR -0,60% (05.12.2018, 18:40)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (06.12.2018/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 5. November die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. November hervorgeht, ist das Biotechnologie-Unternehmen MorphoSys nach einem starken dritten Quartal beim Umsatz etwas optimistischer als zuletzt. Die Ergebnisprognose sei dagegen bestätigt worden. Wegen der positiven Tantiemenentwicklung für Tremfya werde der Umsatz im laufenden Jahr jetzt am oberen Rand der Spanne zwischen 67 und 72 (2017: 66,8) Millionen Euro erwartet. Bestätigt worden sei dagegen die Prognose für den Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) - dieser dürfte zwischen 55 und 65 Millionen Euro nach einem Minus von 67,6 Millionen Euro im Vorjahr liegen. Grund für den hohen erwarteten Verlust sind die Forschungs- und Entwicklungskosten für das erste selbst entwickelte Medikament, das bald vermarktet werden soll, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. James Gordon, Analyst der US-Bank, hat das Kursziel für den Titel von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Mit seinem Schritt reflektiere er die erfolgreiche Markteinführung von Tremfya und starke Daten zum Wirkstoffkandidaten MOR 208, schrieb Gordon in einer am 13. November vorliegenden Studie.Das Analysehaus RBC hat jedoch die Einstufung für MorphoSys in einem Ausblick auf 2019 und 2020 auf "underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Antikörperspezialist habe mit einigen großen Forschungspartnern sehr viele Eisen im Feuer, schrieb RBC-Analystin Zoe Karamanoli in einer Studie vom 30. November. Die möglichen Umsatzbeteiligungen und Meilensteinzahlungen im Erfolgsfall lägen im Branchenvergleich aber eher am unteren Ende. Das Blutkrebsmittel MOR208 halte die Analystin bei Patienten mit wiederkehrendem oder therapieresistentem DLBCL für aussichtsreich, bei anderen Indikationen jedoch weniger.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze MorphoSys-Aktie: