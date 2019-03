Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

Wien (www.aktiencheck.de) - Morningstar gibt deutscher Großbankenfusion kaum Chancen - AktiennewsEin Zusammenschluss zwischen Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) bleibt trotz der aktuellen Sondierungsgespräche unwahrscheinlich, schreiben Morningstar-Analysten. Gerade in Deutschland wäre eine solche Fusion wohl nicht von Erfolg gekrönt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Deutsche Bank und die Commerzbank würden offiziell über eine Fusion sprechen. Eine "Deutsche Commerzbank" wäre, gemessen an der Bilanzsumme von 1,9 Billionen Euro, zwar eine der größeren Banken in Europa. Aktienanalysten von Morningstar würden allerdings nicht glauben, dass es tatsächlich zu einem Zusammenschluss komme. "Die Wahrscheinlichkeit eines Deals halten wir zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der vielen zu überwindenden Hürden sowie der frühen Phase der Sondierungsgespräche für gering", würden sie in einem Bericht schreiben.Befürworter der Fusion würden nach dem Motto "Je größer, desto besser" argumentieren. "Diese Annahme ist unserer Meinung nach fehlerhaft", würden die Experten erklären. Sie würden darauf hinweisen, dass die deutsche Bankenlandschaft stark fragmentiert und zugleich heiß umkämpft sei. Das liege nicht zuletzt an der starken Stellung der Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Unterm Strich sei das Kreditgewerbe in Deutschland deshalb weniger rentabel als in anderen europäischen Ländern.Weder erfolgversprechend noch sinnvollDie Morningstar-Spezialisten würden bezweifeln, dass ein Zusammenschluss zwischen Deutscher Bank und Commerzbank überhaupt sinnvoll wäre. "Unseren Pessimismus für eine neu entstehende Bank begründen wir mit der derzeitigen Position beider Banken auf ihrem Heimatmarkt und der schwachen Performance bei den Restrukturierungsbemühungen", würden sie schreiben. Auch die Ergebnisse bisheriger Bankenfusionen in Deutschland würden bei den Analysten Zweifel daran aufkommen lassen, dass eine "Deutsche Commerzbank" eine gute Idee sei.Die Skepsis der Morningstar-Analysten habe zur Folge, dass sie ihre bisherigen Fair-Value-Schätzungen unverändert belassen würden, nämlich bei 9,20 Euro für die Deutsche Bank und 10 Euro für die Commerzbank.