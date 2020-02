Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) plane den Schaltkreis-Spezialisten Adesto (ISIN: US00687D1019, WKN: A2AE3U, Ticker-Symbol: A9Y) um USD 12,55 je Aktie übernehmen. Damit wolle der Chipentwickler sein Angebot für das industrielle Internet der Dinge verstärken. Adesto-Aktien seien um knapp 55% auf USD 12,375 gestiegen.



Obwohl das Oberverwaltungsgericht den Stopp der Rodungen in Berlin-Brandenburg für die Tesla-Fabrik aufgehoben habe, habe Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gestern knapp 2% tiefer geschlossen.



Nach einer Gewinnwarnung für das erste Quartal habe die Aktie vom Laserhersteller LPKF Laser (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) nachbörslich zwischenzeitlich Abschläge von bis zu 10% verzeichnet.



Heute berichte die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ihre Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal 2019. (21.02.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Berichtssaison nähert sich dem Ende, auf Unternehmensseite sorgten gestern hauptsächlich Übernahmen für News, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) plane E*TRADE Financial Corporation (ISIN: US2692464017, WKN: A1CZ84, Ticker-Symbol: ETRA, Nasdaq-Symbol: ETFC) für USD 13 Mrd. zu kaufen. Damit dürfte das Geschäftsmodell stärker in Richtung Geldverwaltung auch für weniger vermögende Anleger rücken. Während Morgan Stanley Aktien 4,6% verloren hätten, seien E*TRADE-Papiere um nahezu 22% gestiegen.