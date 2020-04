Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Als letzte der sechs großen Wall-Street-Institute habe am Donnerstag Morgan Stanley die Zwischenbilanz für das erste Quartal veröffentlicht. Auch dort sei der Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres eingebrochen und habe die Erwartungen der Analysten verfehlt. Als Grund für die rückläufige Entwicklung habe CEO James Gorman auf die derzeitige Covid-19-Pandemie verwiesen. In den letzten Monaten habe es deshalb so viel Marktbewegung, Ungewissheit und Beunruhigung gegeben wie seit der großen Finanzkrise nicht mehr. Zudem seien Bilanzrisiken neu bewertet und hohe Rückstellungen für drohende Kreditausfälle gebildet worden.Bei Morgan Stanley hätten alle Kernbereiche unter den Auswirkungen der Coronakrise gelitten. Nur das Handelsgeschäft habe vom massiven Anstieg der Volatilität an den Märkten profitiert und die Auswirkungen etwas abfedern können. Auch wenn sich die US-Großbank künftig stärker auf die stabilere Vermögensverwaltung fokussieren wolle, betreibe sie nach wie vor das größte Wertpapierhandelsgeschäft unter den Wall-Street-Instituten.Angesichts der aktuellen Bedingungen habe sich die Bank im abgelaufenen Quartal gut geschlagen, resümiere Gorman. Je nach Dauer des wirtschaftlichen Shutdowns und der daraus resultierenden Wirtschaftskrise warne er allerdings vor negativen Auswirkungen auf das operative Geschäft und das Erreichen der gesteckten Finanzziele. Für konkrete Schätzungen sei es aber noch zu früh.Die Morgan Stanley-Aktie knüpfe nach der Veröffentlichung an ihre Vortagesverluste an und gebe im US-Handel deutlich nach. Sie stehe derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.