NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

86,43 USD +2,73% (14.04.2022, 16:05)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (14.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Der US-Investmentbank habe vor der Handelseröffnung am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und dank der Volatilität an den Märkten die Erwartungen übertroffen. Im abgelaufenen Jahresviertel sei der zweithöchste jemals erzielte Erlös in der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet worden. Beim Gewinn je Aktie habe Morgan Stanley einen Wert von 2,02 USD erzielt. Die Wall-Street-Experten hätten nur 1,68 USD und damit deutlich weniger auf dem Zettel stehen gehabt. Grund für das besser als erwartete Quartal sei insbesondere das starke Handelsgeschäft gewesen.Nachdem die Morgan Stanley-Aktie im schwachen Gesamtmarkt ebenfalls etwas von ihrem Aufwärtsmomentum verloren habe, könnten die besser als erwarteten Q1-Zahlen nun neue Impulse liefern. Die Unterstützung bei 83 USD halte und die nächste Hürde nach oben ist die 50-Tage-Linie bei 92,40 USD. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2022)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:79,87 EUR +3,24% (14.04.2022, 16:08)