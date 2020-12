Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Monster Beverage-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

73,67 EUR +1,18% (16.12.2020, 16:38)



Nasdaq-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

89,70 USD +1,26% (16.12.2020, 16:30)



ISIN Monster Beverage-Aktie:

US61174X1090



WKN Monster Beverage-Aktie:

A14U5Z



Ticker-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MOB



Nasdaq-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MNST



Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, Nasdaq-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeherstellers Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, Nasdaq-Symbol: MNST) unter die Lupe.99.128 Prozent habe Monster Beverage seit 2000 zugelegt - kein anderer Anteilschein aus Amerika sei in diesem Jahrtausend besser. Die Chancen, dass zeitnah weitere Prozente dazukämen, stünden gut, denn Monster habe am Dienstag ein Break auf ein neues Rekordhoch hingelegt und damit ein Kaufsignal generiert.Der Grund für das verbesserte Sentiment für den Energy-Drink-Hersteller seien mehrere positive Analystenstudien in den vergangenen Tagen. Zum Beispiel habe Stephen Powers die Monster Beverage-Aktie zum Kauf mit Kursziel 99 Dollar empfohlen. Dara Mohsenian von Morgan Stanley sehe den fairen Wert bei 101 Dollar, Kaumil Gajrawala (Credit Suisse) und Chris Carey (Wells Fargo Securities) sogar bei 105 Dollar.Der Optimismus sei berechtigt, denn der US-Getränkehersteller stehe 2020 so gut da wie nie zuvor. In Q3 habe der Konzern seinen Umsatz um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,25 Mrd. Dollar gesteigert, was trotz Corona einen neuen Rekord bedeutet habe.Das EPS sei von 0,55 Dollar auf 0,65 Dollar gestiegen. Die Zahl der verkauften Getränkeeinheiten sei um 15 Prozent auf 140 Millionen geklettert.2021 sollte der Lauf sogar noch mehr Fahrt aufnehmen. An der Wall Street würden seit Monaten Gerüchte die Runde machen, wonach Monster den Einstieg in den stark wachsenden Markt für Hard Seltzer (Fruchtsaft mit Alkohol) plane.Monster Beverage könnte bei Hard Seltzer aus dem Stand eine bedeutende Position einnehmen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Damit hätte der Konzern neben dem Geschäft mit Energy Drinks ein weiteres starkes Standbein. DER AKTIONÄR bleibe für seinen Top-Tipp (Ausgabe 23/2019, Performance: 30 Prozent) klar bullish. (Analyse vom 16.12.2020)