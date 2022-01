Tradegate-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

74,09 EUR -0,78% (28.01.2022, 16:22)



NASDAQ-Aktienkurs Monster Beverage-Aktie:

82,56 USD -0,73% (28.01.2022, 16:08)



ISIN Monster Beverage-Aktie:

US61174X1090



WKN Monster Beverage-Aktie:

A14U5Z



Ticker-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MOB



NASDAQ-Symbol Monster Beverage-Aktie:

MNST



Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (28.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeherstellers Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) unter die Lupe.Kein Titel im NASDAQ 100 habe in diesem Jahrhundert so gut performt wie der Energy-Drink-Hersteller. Aber schon seit Wochen scheine der Aktie die Energie für neue Hochs ausgegangen zu sein. Die Verluste der letzten Wochen würden Anleger zusätzlich nervös machen. Die technische Analyse verrate, wie es weitergehen könnte.Ein Jahr lang sei der Kurs in einer Seitwärtsbewegung zwischen 85 und 100 USD geschwankt. Im Dezember sei er kurzzeitig bis auf die Unterstützung bei 81 USD gerutscht. Aktuell bahne sich ein erneuter Test an. Dort sollte jedoch der Abwärtstrend spätestens zum Stehen kommen. Dafür spreche, dass das Handelsvolumen und damit das Verkaufsinteresse immer weiter abnehmen würden. Außerdem würden sich mehrere technische Indikatoren bereits im überverkauften Bereich bewegen. Das bedeute, dass eine Gegenbewegung überfällig und ein Rebound wahrscheinlich sei.Bei 81 USD sollte die Talfahrt vorbei sein. Die Charttechnik gebe Hinweise darauf, dass ein Rebound bevorstehen könnte. Auch langfristig bleibe "Der Aktionär" bullish, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)Börsenplätze Monster Beverage-Aktie: