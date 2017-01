NYSE-Aktienkurs Monsanto-Aktie:

Kurzprofil Monsanto Co.:



Monsanto Co. (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) mit Sitz in St. Louis (US-Bundesstaat Missouri) in ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Agrarprodukten für die Landwirtschaft. Das Unternehmen gehört zu den Weltmarktführern in der Entwicklung und Produktion von umweltverträglichen Pflanzenschutzmitteln und verbessertem Saatgut unter Einsatz moderner Biotechnologie. (05.01.2017/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Monsanto-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jeremy Redenius von Sanford C. Bernstein & Co:Jeremy Redenius, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, sieht das Kursziel für die Aktie des US-Agrarkonzerns Monsanto Co. (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) in einer aktuellen Aktienanalyse bei 105 USD.Der Aktienanalyst ziehe im Chemiebereich nach wie vor ausgewählte Unternehmen mit verbrauchernahen Aktivitäten den Agrochemie- und Industriechemie-Unternehmen vor. Entscheidend für die Investoren von Monsanto sei das Übernahmeangebot von Bayer. Der Abschluss des Deals dürfte sich noch bis ins erste Halbjahr 2018 hinziehen. Redenius schätze die Erfolgswahrscheinlichkeit auf 50% ein.