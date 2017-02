NYSE-Aktienkurs Monsanto-Aktie:

112,20 USD +0,74% (23.02.2017, 16:20)



ISIN Monsanto-Aktie:

US61166W1018



WKN Monsanto-Aktie:

578919



Ticker-Symbol Monsanto-Aktie:

MOO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Monsanto-Aktie:

MON



Kurzprofil Monsanto Co.:



Monsanto Co. (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) mit Sitz in St. Louis (US-Bundesstaat Missouri) in ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Agrarprodukten für die Landwirtschaft. Das Unternehmen gehört zu den Weltmarktführern in der Entwicklung und Produktion von umweltverträglichen Pflanzenschutzmitteln und verbessertem Saatgut unter Einsatz moderner Biotechnologie. (23.02.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Monsanto-Aktie: Der Abschlag zur Offerte ist noch immer riesengroß - AktienanalyseSeit sich Bayer und Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) vor rund fünf Monaten auf einen Übernahmepreis von 128 Dollar je Titel geeinigt hatten, war die Luft aus der Monsanto-Aktie zunächst raus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Titel habe mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent zu dieser Offerte notiert. Die Investoren hätten stark daran gezweifelt, dass der Deal zustande komme, da die Kartellbehörden rund um den Globus zustimmen müssten. Weil die Zahl der Anbieter von landwirtschaftlicher Chemie und Saatgut in den vergangenen Jahren stark gesunken sei, könnten die verbleibenden Konzerne die Preise zu Lasten der Landwirte diktieren. Daher könnten die Behörden die Transaktion verbieten, so die Befürchtungen. Erste Entscheidungen diesbezüglich dürften in den kommenden Monaten fallen. Der komplette Abschluss der Transaktion sei jedoch nicht vor Ende 2017 zu erwarten.Gleichwohl habe die Monsanto-Aktie in den vergangenen Wochen einen Teil des Abschlags wettmachen können. Dabei habe sicherlich auch ein Treffen der Chefs der beiden Konzerne mit Donald Trump kurz vor seiner Amtseinführung Mitte Januar geholfen. Mit einer Job- und Investitionsoffensive möchten Bayer und Monsanto den US-Präsidenten von ihrer Fusion überzeugen.Börsenplätze Monsanto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Monsanto-Aktie:106,00 EUR +0,56% (23.02.2017, 16:25)