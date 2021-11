7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Mondelez-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

53,79 EUR -0,43% (03.11.2021, 10:16)



NASDAQ-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

61,36 USD +0,74% (02.11.2021, 21:00)



ISIN Mondelez-Aktie:

US6092071058



WKN Mondelez-Aktie:

A1J4U0



Ticker-Symbol Deutschland Mondelez-Aktie:

KTF



NASDAQ-Ticker-Symbol Mondelez-Aktie:

MDLZ



Kurzprofil Mondelez International:



Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) unter die Lupe.Der Hersteller von bekannten Marken wie Oreo oder Toblerone habe dank hoher Nachfrage aus China ein deutliches Umsatzplus verbuchen können. Die gestiegenen Kosten wurden und werden an die Kunden weitergegeben, so Manuel Schleifer, Analyst der RBI.Der US-Lebensmittelkonzern Mondelez habe gestern nachbörslich sein Zahlenwerk zum abgelaufenen dritten Quartal veröffentlicht.Die Umsatzerlöse in Q3 seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8% auf USD 7,2 Mrd. gestiegen, getrieben durch ein organisches Umsatzwachstum von 5,5%. Die Analystenerwartungen (USD 7,0 Mrd.) seien damit leicht übertroffen worden. Auch der Gewinn pro Aktie sei im letzten Quartal um 14,1% auf USD 0,89 (USD 0,70 bereinigt um Sondereffekte) gestiegen und habe damit genau die Analystenerwartungen getroffen. Die Nachfrage nach Keksen und Snacks sei vor allem von Schwellenländern wie China und Indien sowie von Lateinamerika getrieben gewesen, wo nach dem Corona bedingten Einbruch langsam wieder der Hunger auf Süßigkeiten zurückkehre. Auch bei Mondelez hätten die gestiegenen Kosten bei den Rohstoffen, Verpackungen sowie Transport und Logistik eine entscheidende Rolle gespielt. Dem Großteil der gestiegenen Kostenkomponenten sei jedoch mit Preissteigerungen beim Endprodukt entgegengewirkt worden, wobei man im Konzern von einer anhaltenden Inflationsdynamik bis in das Jahr 2022 ausgehe.Über Dividenden und Aktienrückkäufe seien im letzten Quartal USD 767 Mio. an die Investoren ausgeschüttet worden.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Mondelez lautete "Halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen