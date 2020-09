Börsenplätze Momo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Momo-Aktie:

14,10 EUR -0,35% (04.09.2020, 11:34)



NASDAQ-Aktienkurs Momo-Aktie:

16,785 USD -15,70% (03.09.2020, 22:00)



ISIN Momo-Aktie:

US60879B1070



WKN Momo-Aktie:

A12E40



Ticker-Symbol Momo-Aktie:

1MOA



NASDAQ-Symbol Momo-Aktie:

MOMO



Kurzprofil Momo Inc.:



Momo Inc. (ISIN: US60879B1070, WKN: A12E40, Ticker-Symbol: 1MOA, NASDAQ-Symbol: MOMO) ist ein führender Betreiber des gleichnamigen größten mobil-basierten sozialen Netzwerks MOMO in China. Das Unternehmen ermöglicht dabei den Nutzer ihr soziales Netzwerk auf Basis des Ortes und der Interessen zu erweitern. (04.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Momo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Social-Media- und Online-Dating-Unternehmen Momo Inc. (ISIN: US60879B1070, WKN: A12E40, Ticker-Symbol: 1MOA, NASDAQ-Symbol: MOMO) unter die Lupe.Ein Ausblick und Quartalsergebnisse, die den Markt nicht überzeugt hätten, dazu ein schwacher Tag an den Börsen: Fertig sei der Absturz gewesen. Knapp 16 Prozent sei es für Momo gestern nach unten gegangen. Damit sei der Turnaround-Ansatz bei Momo erst mal dahin.Der Umsatz bei Momo sei in Q2 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund 7 Prozent zurückgegangen. Für das laufende Quartal prognostiziere das Unternehmen einen zweistelligen Umsatzrückgang. Das sei unerwartet schwach. Die Zahl der monatlich aktiven User sei um 1,8 Prozent gesunken. Der bereinigte EPS habe mit 43 Cent unter der durchschnittlichen Erwartung der Analysten (45 Cent) gelegen. Im Live-Video-Geschäft mache Momo offenbar die Konkurrenz zu schaffen.Die Hoffnung in Sachen Wachstum und Monetarisierung ruhe aktuell vor allem auf dem Tinder-Klon Tantan. Außerdem habe Momo angekündigt, in den nächsten zwölf Monaten eigene Aktien im Volumen von bis zu 300 Millionen Dollar zu kaufen. Das entspreche rund 8,5 Prozent von Momos derzeitiger Marktkapitalisierung.Momo zeige weiter relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt und der Peer-Group. Während China im Aufschwung sei und Internet-Unternehmen in der aktuellen Situation eher profitieren sollten, schiebe das Management die Probleme auf Corona. Ganz schlüssig wirke das nicht. Für die Momo-Aktie spreche aber u.a. die günstige Bewertung für einen Marktführer in China in einem Bereich, der langfristig wachsen sollte. Dazu komme ein interessantes Chance/Risiko-Verhältnis aus charttechnischer Sicht.Engagierte Anleger sollten den in den vergangenen Ausgaben kommunizierten Stoppkurs beachten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link