Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

54,72 EUR +2,66% (12.06.2020, 15:04)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

60,20 USD +0,22% (11.06.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die EU-Kommission wolle sich im globalen Wettlauf um einen Corona-Impfstoff durch Vorverträge raschen Zugriff auf ausreichende Mengen für die EU-Bürger sichern. Das sei Kern einer Impfstoff-Strategie, die EU-Beamte am Donnerstag in Brüssel vorgestellt hätten. Zudem habe die Kommission bekanntgegeben, dass die deutsche Firma BioNTech für die Impfstoff-Entwicklung bis zu 100 Mio. Euro als Kredit von der Europäische Investitionsbank bekommen solle. Aber insbesondere auch die USA schicke hochinteressante Unternehmen ins Rennen, was die Entwicklung eines potenziellen Impfstoffs angehe. Eines der aussichtsreichsten sei Moderna. Die US-Biotech-Gesellschaft habe zuletzt weitere Fortschritte melden können. Moderna wolle im Juli mit einer Phase-3-Studie seines Coronavirus-Impfstoffs mRNA-1273 auf Basis einer Dosis von 100 μg beginnen."Der Aktionär" bleibe sehr optimistisch für die Moderna-Aktie. Vor wenigen Wochen sei das Papier im Zuge positiver News bereits ordentlich nach oben durchgestartet. "Der Aktionär" habe hier zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Die restliche Position sollten Anleger weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: