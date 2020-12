Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Der erste Corona-Impfstoff habe am Wochenende in den USA die Zulassung erlangt. Er stamme aus dem Hause BioNTech/Pfizer. Die US-Regierung habe sich vertraglich die Lieferung von 100 Millionen Dosen an diesem Impfstoff gesichert. Moderna habe derweil am Freitag mitgeteilt, die US-Regierung kaufe weitere 100 Millionen Dosen seines Impfstoff-Kandidaten. Diese Dosen würden in Q2/2021 geliefert.Der Moderna-Impfstoff müsse von der FDA noch zugelassen werden, eine Entscheidung darüber werde Ende der Woche erwartet. Bereits nächste Woche sollten sechs Millionen Dosen dieses Stoffes ausgeliefert werden. Insgesamt würden die Behörden damit rechnen, dass bis Ende Dezember 20 Millionen Menschen die erste von zwei nötigen Impfungen von einem der beiden Stoffe bekommen könnten. Im Januar sollten 30 Millionen weitere Menschen hinzukommen.Zuletzt sei es nach der jüngsten Rally zu Gewinnmitnahmen bei der Moderna-Aktie gekommen. Der Titel konsolidiere auf hohem Niveau. Die anstehenden Entscheidungen, was die Zulassung in der EU und den USA angehe, könnten aber schon bald wieder für neuen Schwung bei der Aktie sorgen. Insbesondere die USA, die sich einen Großteil der Impfdosen von Moderna vorab gesichert habe, dürften sich über eine baldige Zulassung freuen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: