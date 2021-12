NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Wie der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betont habe, verfolge die neue Bundesregierung eine "sehr offensive Boosterstrategie". Das Problem: Derzeit stehe hierfür nicht genügend Impfstoff zur Verfügung. Um den Impfstoff-Vorrat rasch aufzufüllen, habe Lauterbach nun die Zustimmung der EU beantragt, um geplante Lieferungen vorziehen zu können und diese erhalten. Insgesamt gehe es dabei um 35 Millionen Impfdosen des Moderna-Corona-Impfstoffs.An der Börse komme die Nachricht am Donnerstag gut an: Die Moderna-Aktie habe sich im frühen US-Handel um 1,2 Prozent auf 286,77 Dollar verteuert. Damit habe der Titel aus charttechnischer Sicht den Widerstand bei 283 Dollar geknackt und damit ein Kaufsignal geliefert. Bevor die Nachricht publik geworden sei, habe die Moderna-Aktie dagegen leicht schwächer notiert.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie seien die Corona-Impfstoffe von BioNTech und Moderna weiter das Mittel der ersten Wahl. Aus Sicht des AKTIONÄR bleiben beide Aktien ein Kauf, jedoch bietet BioNTech nach Einschätzung des AKTIONÄR derzeit das attraktivere Chance/Risiko-Verhältnis, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 16.12.2021)