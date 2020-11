Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

96,00 EUR +2,18% (27.11.2020, 15:14)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

109,18 USD +10,78% (25.11.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (27.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Während BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2) und Moderna bei ihren Corona-Impfstoff-Programmen ausschließlich für positive News habe sorgen können, habe das britsche-schwedische Pharma-Unternehmen AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) doch des Öfteren Rückschläge verkünden müssen. Immer wieder sei es zu Studienunterbrechungen gekommen, die aber immer nur kurzzeitig gewesen seien. Auch am heutigen Freitag gebe es wieder ein Dämpfer für das Unternehmen.Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel solle im Auftrag der Regierung den Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca überprüfen. Dies sei ein "erster, bedeutender Schritt bei der Zulassung des Vakzins, wenn er die Sicherheits-, Wirksamkeits- und Qualitätsstandards erfüllt", habe das Gesundheitsministerium am Freitag in London bekannt gegeben.Zuvor seien Zweifel am Studiendesign und der hohen Wirksamkeit des Impfstoffs aufgekommen. AstraZeneca plane daher zusätzliche Untersuchungen. "Sie sollen die Daten "bereits vorhandener Studien ergänzen", habe eine Sprecherin von AstraZeneca der Deutschen Presse-Agentur in London mitgeteilt, ohne Details zu nennen.Der mit der Universität Oxford entwickelte Impfstoff solle nach den bisherigen Studiendaten im Mittel einen 70-prozentigen Schutz vor Covid-19 bieten. Bei spezieller Dosierung könnte die Wirksamkeit laut dem Konzern womöglich noch deutlich höher liegen.Auch wenn DER AKTIONÄR erwarte, dass AstraZeneca wohl dennoch das Okay erhalten werde, bevorzuge DER AKTIONÄR weiterhin die Wettbewerber BioNTech und Moderna. Die Impfstoff-Kandidaten der beiden Unternehmen hätten gerade auch bei älteren Menschen eine sehr gute Wirksamkeit erzielen können. Im Gegensatz zu AstraZeneca, die auf den Ansatz eines Vektor-Impfstoffs setzen würden, hätten BioNTech und Moderna einen neuartigen mRNA-Impfstoff im Programm.Sowohl die Aktie von BioNTech als auch von Moderna könnten im Zuge der Nachrichtenlage am heutigen Freitag weiter zulegen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link