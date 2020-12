Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) (+2%) habe von freundlichen Analystenkommentaren zur starken Nachfrage nach den neuen 5G-iPhones und Mac-Modellen profitiert.



Der Chiphersteller AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) (+6%) habe von Aussagen des CEOs profitiert, wonach 2021 ein Wachstumsjahr für PCs sein und das erste Quartal besser als saisonal üblich ausfallen werde.



Der Autokonzern General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) werde sich doch nicht an Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) (-27%) beteiligen, woraufhin der Hersteller batterie- und brennstoffzellenbetriebener Fahrzeuge kräftig Federn habe lassen müssen. Anstatt dessen wolle GM aber seine Brennstoffzellensysteme an Nikola liefern.



Das US-Softwareunternehmen Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) habe gestern nachbörslich Q3-Zahlen vorgelegt und beim Umsatz positiv überrascht. Für die Aktie sei es nach der Schlussglocke dennoch um rund 5% nach unten gegangen.



In den USA wwesw heute noch Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen. Hier würden auch weitere Details zur Übernahme von Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) (+5,4%) erwartet. (01.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Biotechnologie-Unternehmen Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (+20%) beantragt in den USA und in Europa die Zulassung seines COVID-19-Impfstoffs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut einer Studie solle der Wirkstoff eine Erfolgsquote von 94,1% aufweisen.United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) habe indes mit der Organisation von Charterflügen zur Verteilung von Impfdosen der beiden Unternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+13%) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) (+3%) begonnen.