Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

132,30 EUR -0,79% (17.02.2022, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

151,81 USD +0,46% (16.02.2022)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (17.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der mRNA-Spezialist Moderna habe mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffes Spikevax weltweit für Furore gesorgt und einen erheblichen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie geleistet. Doch das Unternehmen wolle langfristig auch andere Impfstoffe auf den Markt bringen. Um das zu gewährleisten, habe Moderna nun einen neuen Langfrist-Deal mit einem Pharma-Unternehmen aus Spanien eingefädelt.Moderna habe am Mittwoch eine Zusammenarbeit mit Laboratorios Farmacéuticos Rovi aus Spanien bekannt gegeben, um die Kapazitäten der Rovi-Anlagen Madrid, San Sebastián de los Reyes und Alcalá de Henares zu erhöhen. Im Konkreten gehe es um die Bereiche Compounding, aseptische Abfüllung, Inspektion, Etikettierung und Verpackung. Die Laufzeit betrage zehn Jahre.Neben der Produktion des Covid-19-Impfstoffs von Moderna könnte die Plattform von Rovi auch für künftige mRNA-Impfstoffkandidaten von Moderna genutzt werden, heiße es vonseiten des US-Unternehmens.Die spanische, unbekannte Rovi-Aktie sei eine Augenweide und gehöre auf die Watchlist. Bei Moderna sollten Anleger vor einem Einstieg eine klare charttechnische Bodenbildung abwarten, so Michel Doepke. "Der Aktionär" bleibt für den mRNA-Spezialisten allerdings langfristig ganz klar optimistisch gestimmt. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: