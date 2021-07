Börsenplätze Moderna-Aktie:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (24.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die europäischen Aufsichtsbehörden würden grünes Licht für die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren mit den Präparaten von Moderna geben. Damit gebe es neben BioNTech nun eine zweite Möglichkeit der Immunisierung für Jugendliche.Die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur folge auf die frühere Genehmigung für die Impfung von Pfizer und BioNTech, die wie das Produkt von Moderna auf der Messenger-RNA-Technologie basiere - für Menschen in dieser Altersgruppe. Gesundheitsbehörden weltweit hätten es eilig, so viele junge Menschen wie möglich in den Wochen vor der Wiedereröffnung der Schulen zu impfen.Die allgemeine Sicherheit des Moderna Spikevax-Impfstoffs bei Erwachsenen sei in der Studie mit Jugendlichen bestätigt worden, so die EMA. Sie habe gefunden, dass der Impfstoff eine vergleichbare Antikörperreaktion bei 12- bis 17-Jährigen wie bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren zeige.Letzten Monat habe Moderna erst die US-Notfallzulassung des Impfstoffs für Jugendliche beantragt. Die FDA habe den Impfstoff von Pfizer/BioNTech bereits für diese Altersgruppe zugelassen."Der Aktionär" bleibe für die Moderna-Aktie langfristig positiv gestimmt. BioNTech weise allerdings einen klaren Bewertungsabschlag zu Moderna auf, weswegen das Mainzer Unternehmen der Favorit des "Aktionärs" bleibe, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link