Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (25.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die EU habe mit einem weiteren Unternehmen Vorgespräche über den Erwerb eines möglichen Impfstoffs zum Schutz vor Covid-19 abgeschlossen. Wie die zuständige EU-Kommission am Montag mitgeteilt habe, gehe es konkret darum, dem US-Biotechnologieunternehmen Moderna im Fall einer erfolgreichen Impfstoffentwicklung 80 Millionen Dosen abzunehmen. Für weitere 80 Millionen Dosen sei ein Vorkaufsrecht geplant.Moderna gehöre nach Angaben der Kommission zu den Unternehmen, die an der Entwicklung einer neuen Impfstoffklasse auf Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) arbeiten würden. "Die mRNA spielt eine grundlegende Rolle in der Humanbiologie, denn sie übertrage Informationen, die von den Körperzellen in die Herstellung von Proteinen umgesetzt werden, einschließlich Proteinen, die Krankheiten vorbeugen oder bekämpfen können", habe die Brüsseler Behörde erklärt.Ähnliche Gespräche habe die Kommission zuvor bereits mit einem Joint Venture von Sanofi und GSK ( ISIN GB0009252882 WKN 940561 ) sowie mit Johnson & Johnson und CureVac abgeschlossen. Mit AstraZeneca sei bereits eine Kaufvereinbarung unterzeichnet worden."Wir investieren in Unternehmen, die auf unterschiedliche Technologien setzen, um unsere Chancen auf Impfstoffe zu erhöhen, die sicher und wirksam sind", habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommentiert. Es gehe darum, der europäischen Bevölkerung einen raschen Zugang zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu ermöglichen.Die Aktie von Moderna habe die Meldung allerdings nicht beflügeln können. Nach dem Hoch Mitte Juli befinde sich das Papier nach Gewinnmitnahmen derzeit auf Konsolidierungskurs. In den kommenden Wochen dürfte es aber wieder spannend werden. Dann würden weitere Ergebnisse zum laufenden Impfstoffprogramm erwartet. Diese dürften dann auch die weitere Richtung für die Aktie vorgeben."Der Aktionär" habe bereits bei der Rally vor einigen Wochen zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Die Restposition sollten Anleger nun weiter laufen lassen und darauf spekulieren, dass der Weg zur Zulassung gelingt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 25.08.2020)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.