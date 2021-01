Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

102,14 EUR +0,12% (13.01.2021, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

124,37 USD -0,14% (13.01.2021, 21:55)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (13.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Nach dem Pfizer/BioNTech-Impfstoff sei seit Montag auch das Moderna-Präparat in Deutschland verfügbar. Neben der Verteilungs-Thematik sei v.a. die Frage der Wirksamkeit - gerade vor dem aktuell viel diskutierten "Mutations-Hintergrund" - sehr wichtig. Pfizer und Moderna seien jedenfalls bei dem Punkt optimistisch.Konkret: Die Pharma-Unternehmen Pfizer und Moderna würden sich zuversichtlich zeigen, dass ihre Impfstoffe auch gegen die neuen britischen und südafrikanischen Varianten des Coronavirus wirken würden. "Wir gehen davon aus, dass wir geschützt sind", habe Moderna-Manager Tal Zaks am Mittwoch bei einer EU-Gesundheitskonferenz gesagt. Sollte es nötig werden, könnte aber auch "binnen Wochen" eine neue Variante des Impfstoffs entwickelt werden. Genauso optimistisch habe sich der Pfizer-Chef Albert Bourla geäußert.Der unternehmensseitig kommunizierte Optimismus dürfte beiden Aktien guttun. Bei Moderna habe "Der Aktionär" im Dezember zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Die Restposition sollte man unbedingt weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: