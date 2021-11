Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

210,00 EUR +2,61% (08.11.2021, 20:48)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

242,75 USD +2,43% (08.11.2021, 20:33)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Biotech-Unternehmens Moderna durchlebe aktuell schwere Zeiten. Der Kurs habe sich ausgehend vom Allzeithoch mittlerweile halbiert. Am Freitag sei auch eine wichtige Unterstützung gefallen. Zur heutigen Markteröffnung notiere die Aktie jetzt leicht im Plus. Damit Anleger keinen Schiffbruch erleiden würden, müssten sie diese Marken jetzt auf dem Schirm haben.Nachdem nun auch Pfizer eine Zulassung für ein Corona-Medikament beantragt habe, sei die Aktie von Moderna heftig unter Druck gekommen. Anfang August habe der Titel mit dem Allzeithoch noch an der 500-Dollar-Marke gekratzt. Am vergangenen Freitag sei der Kurs nun sogar durch den GD200 bei 252 Dollar gefallen. Die Talfahrt stoppe fast punktgenau an der Unterstützung bei 214 Dollar. Zusätzlich stehe bei der psychologisch wichtigen 200-Dollar-Marke ein weiterer Support bereit. Falle auch dieses Kurslevel, drohe eine weitere Verkaufswelle.Der massive Abverkauf habe dazu geführt, dass der RSI-Indikator im überverkauften Bereich bei einem Wert von 26 notiere. Auf diesem Level habe sich der Indikator seit 2019 lediglich ein einziges Mal zuvor befunden. Normalerweise seien solche Extremwerte mögliche antizyklische Einstiegschancen. In diesem Fall sollten selbst risikofreudige Anleger von einem direkten Einstieg absehen. Die Gefahr für einen weiteren Abverkauf sei einfach zu groß momentan.Die Moderna-Aktie stehe weiter unter massiven Druck und Anleger würden die Papiere im großen Stile abstoßen. Auch risikofreudige Trader sollten nicht ins fallende Messer greifen und auf ruhigeres Fahrwasser warten. Der freundliche Handelsstart heute sei noch kein Grund für eine Entwarnung.Die Moderna-Aktie sei auch im Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär" enthalten. Investoren, die vom Impfstoff-Trend profitieren möchten, aber nicht auf eine Einzelposition würden setzen wollen, seien hier richtig. Das Risiko werde auf viele Schultern verteilt. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.