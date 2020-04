Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

44,205 EUR +17,24% (17.04.2020, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

40,60 USD +8,99% (16.04.2020)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (17.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna gewinne am heutigen Freitagmorgen bei Tradegate mehr als 16 Prozent auf 43,55 Euro. Das Unternehmen gelte als großer Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Der Grund für den jüngsten massiven Kurssprung sei die Zusage der Biomedizinischen US-Forschungs- und Entwicklungsbehörde (engl. Biomedical Advanced Research and Development Authority, kurz BARDA) von bis zu 483 Millionen Dollar, um die Entwicklung des mRNA-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 des Unternehmens gegen das neuartige Coronavirus zu beschleunigen.Der experimentelle Impfstoff mRNA-1273 befinde sich derzeit in einer Phase-1-Studie, die zusammen mit den National Institutes of Health (NIH) durchgeführt werde.Laufe alles nach Plan, werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 eine Phase-2-Studie zu mRNA-1273 beginnen. Vorbehaltlich der Daten aus diesen Studien und der Beratung mit den Aufsichtsbehörden könnte nach Angaben des Unternehmens eine Phase-3-Studie bereits im Herbst 2020 beginnen.Die BARDA-Finanzierung helfet zum einen dabei, mRNA-1273 auf den Weg in Richtung Zulassung zu bringen, zum anderen aber auch dazu, die Kapazitäten für die Herstellung des Impfstoffs zu vergrößern.Der Aktie von Moderna sei bereits am Mittwoch der charttechnische Ausbruch über den Widerstand bei 36,00 Dollar gelungen. Beflügelt von der jüngsten Geldspritze der BARDA gelinge dem Papier heute ein massiver Kurssprung. Es könnten nun durchaus kurzfristig erste Gewinnmitnahmen eintreten, gelinge es Moderna jedoch tatsächlich in Rekordzeit einen Impfstoff zu entwickeln, dürfte das Papier mittelfristig noch deutlich höher notieren. "Der Aktionär" habe die Aktie von Moderna im Rahmen des Aktienreports "Die Mega-Hoffnung im Kampf gegen Corona: Sichern Sie sich jetzt diese Aktie und die Chance auf 100 Prozent und mehr" bei 19,60 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, können sich mittlerweile über ein Kursplus von gut 120 Prozent freuen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.