Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

125,08 EUR +3,32% (26.01.2021, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

152,20 USD +3,54% (26.01.2021, 16:18)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff von Moderna solle nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in zwei Dosen mit einem Intervall von 28 Tagen verabreicht werden. Nur im Notfall sei eine Ausweitung auf bis zu 42 Tagen möglich. Das gehe aus den Empfehlungen des Expertenrats zu Impfungen (Sage) hervor, die die WHO am Dienstag veröffentlicht habe. Der Moderna mRNA-1273-Impfstoff sei wie der Wirkstoff von BioNTech und Pfizer in der EU und mehreren anderen Ländern zugelassen worden. Für BioNTech/Pfizer habe die WHO eine zweite Impfung nach 21 bis 28 Tagen empfohlen.Angesichts der Engpässe bei Impfstoffen habe sich der Rat dagegen ausgesprochen, Reisende bevorzugt zu impfen. Es gebe noch keine Nachweise, dass die Impfung das Risiko mindere, andere anzustecken. Schwangere und stillende Mütter sollten nur geimpft würden, wenn das Risiko einer Ansteckung, etwa, weil sie im Gesundheitssektor arbeiten würden, hoch sei. Vorläufige Daten hätten nahegelegt, dass die Impfung bei ihnen im Prinzip kein Problem sei, aber es hätten dazu noch ausführlichere Studien gefehlt.Die WHO habe selbst bislang nur dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Das sei die Voraussetzung für den Ankauf und Einsatz von Impfstoffen durch UN-Organisationen. Die WHO sei in regem Austausch mit Moderna und der Zulassungsprozess für deren Produkt sei im Gange, habe Kate O'Brian, Direktorin der Impfabteilung der WHO gesagt. Auch der Impfstoff von AstraZeneca werde bei der WHO bereits geprüft. Für viele Länder, die keine Kapazitäten zur Beurteilung von Impfstoffen hätten, sei eine WHO-Notfallzulassung Grundlage für ihren eigenen Regulierungsprozess.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Moderna-Aktie: