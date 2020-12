Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Nach den USA habe auch Kanada den Einsatz des Coronavirus-Impfstoffs von Moderna erlaubt. Das habe das Gesundheitsministerium in Ottawa am Mittwoch mitgeteilt. Es sei nach dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech das zweite Präparat im Einsatz in Kanada. Vergangene Woche habe Premierminister Justin Trudeau erklärt, dass Kanada noch im Dezember bis zu 168.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs bekomme und dass die Auslieferung innerhalb von 48 Stunden nach der Genehmigung des Ministeriums beginnen könne.Modernas Mittel brauche zwei Impfdosen im Abstand von vier Wochen, um wirksam zu sein; von Pfizer/BioNTechs Mittel werde nach drei Wochen eine zweite Dosis verabreicht. Es müsse beim Transport aufwendiger gekühlt werden als Modernas Impfstoff. Beide Mittel hätten in Testreihen eine hohe Wirksamkeit von um die 94% gehabt und nur wenige Nebenwirkungen gezeigt. Es sei aber noch unklar, wie lange die Impfwirkung anhalte, weil die behandelte Form des Coronavirus erst seit rund einem Jahr bekannt sei.In den USA hätten am Montag die ersten Menschen den Corona-Impfstoff von Moderna verabreicht bekommen. Die USA seien das weltweit erste Land, in dem der Stoff abseits von Tests regulär zum Einsatz komme. In Europa sei die Sitzung zu einer möglichen Zulassung für den 6. Januar angesetzt.Nach einer starken Korrketur habe sich die Moderna-Aktie Mittwoch wieder erholen können. "Der Aktionär" empfehle nach den jüngsten Teilgewinnmitnahmen, die Restposition weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link