Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

239,00 EUR -0,83% (14.12.2021, 12:09)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

271,99 USD +5,81% (13.12.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (14.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der Booster-Kampane in Deutschland nähmen auch die Impfstoff-Lieferungen massiv zu. Seien es in der Kalenderwoche 46 noch 125,6 Millionen Dosen gewesen, so seien sie zuletzt in der Kalenderwoche 49 auf 148,8 Millionen Dosen gestiegen. Insbesondere die Lieferungen des Impfstoffs Spikevax von Moderna habe dabei deutlich zugelegt.Seien in der Kalenderwoche 46 noch 10,4 Millionen Dosen von Spikevax zur Verfügung gestellt worden, seien es in der Kalenderwoche 49 zuletzt 19,9 Millionen Dosen gewesen - ein Anstieg von mehr als 90 Prozent. Die Impfstoff-Lieferungen von BioNTech hingegen seien in diesem Zeitraum lediglich um knapp 14 Prozent gestiegen. Absolut gesehen liefere BioNTech aber weiterhin die mit Abstand meisten Dosen in Deutschland. Derzeit betrage der Anteil gut 73 Prozent.Der Anstieg von Moderna sei insbesondere durch die Begrenzung durch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) zu erklären. Der Impfstoff von BioNTech/ Pfizer werde weiterhin begrenzt. Praxen könnten für die Woche ab 20. Dezember bis zu 30 Dosen je Arzt bestellen, so das Bundesgesundheitsministerium. Für das Vakzin von Moderna gebe es weiterhin keine Höchstbestellmengen, heiße es.Die Aktie von Moderna habe Ende vergangener Woche jedoch einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Grund seien hier vorläufige Phase-1-Daten zum Grippe-Impfstoff-Kandidaten mRNA-1010 gewesen. Zwar habe dieser Antikörper gegen vier Influenzastämme erzeugen können, allerdings sei kritisiert worden, dass der Impfstoff nicht besser gewirkt habe als bereits am Markt erhältliche Impfstoffe. Gleichzeitig habe es Anzeichen dafür gegeben, dass zudem das Verträglichkeitsprofil bei mRNA-1010 schlechter ausgefallen sei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR- und im Hebel-Depot.