Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

31,465 EUR +3,59% (03.04.2020, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

33,19 USD -0,03% (03.04.2020, 16:43)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (03.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Moderna gelte als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona. Nach nur 42 Tagen Entwicklungszeit habe die Biotech-Firma bei den National Institutes of Health (NIH) der USA einen Impfstoff-Kandidaten mit der Bezeichnung mRNA-1273 eingereicht. Die klinischen Tests seien bereits gestartet. Insgesamt 45 gesunde Personen sollten im Alter von 18 bis 55 Jahren mit drei unterschiedlichen Dosen je zweimal im Abstand von vier Wochen geimpft werden.Zuletzt habe Moderna zudem einen Vertrag mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) unterzeichnen können, die Teil des US-amerikanischen Ministeriums für Gesundheit und Human Services sei. Wie die BARDA mitgeteilt habe, wolle sie eine nicht genannte Summe an Moderna zahlen, um die Produktion von Modernas COVID-19-Impfstoff-Kandidaten voranzutreiben.Und auch der Gesundheitsberater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, habe sich zuletzt äußerst zuversichtlich zu Moderna geäußert. Die erste Studie am Menschen, in der ein potenzieller Impfstoff zur Vorbeugung von COVID-19 getestet worden sei, sei "auf dem richtigen Weg". Ein Impfstoff könne in zwölf bis 18 Monaten zur Verfügung stehen. Dies wäre der "ultimative Gamechanger" im Kampf gegen die Pandemie.DER AKTIONÄR erhoffe sich vom US-Biotech-Unternehmen Moderna viel - auch über einen möglichen Corona-Impfstoff hinaus. Die Moderna-Aktie befinde sich auch auf der Hotlist des vor Kurzem gestarteten AKTIONÄR-Depot. Dieses wurde in Ausgabe 14/2020 neu aufgelegt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: