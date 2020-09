Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (17.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Moderna gehe es derzeit Schlag auf Schlag. Am Mittwoch habe das US-Biotech-Unternehmen gleich drei Meldungen veröffentlicht. Und auch am Donnerstag gehe es weiter: Mit Hochspannung werde der 4. "R&D Day" ("Tag der Forschung und Entwicklung") erwartet.Moderna habe angekündigt, in der Schweiz die erste Handelsniederlassung außerhalb Nordamerikas errichten zu wollen. Zudem werde Dan Staner zum Vizepräsidenten und Geschäftsführer der Schweiz. Staner verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Pharmaindustrie - insbesondere bei Eli Lilly, so Moderna.Darüber hinaus habe Moderna eine Kooperation mit der Chiesi Group bekanntgegeben. Ziel sei die Entwicklung von mRNA-Therapeutika zur Behandlung von pulmonal-arterieller Hypertonie. Es handelt sich dabei um eine seltene Krankheit, die sich durch einen erhöhten Druck in den Lungenarterien kennzeichne.Und Moderna habe eine weitere Kooperation mit Vertex Pharmaceuticals vermelden können. Moderna werde demnach Lipid-Nanopartikel und mRNA für Gen-Editing-Therapien zur Behandlung von Mukoviszidose entwickeln und bereitstellen. Die Forschungskooperation sei zunächst auf drei Jahre ausgelegt. Moderna erhalte eine Upfront-Zahlung i.H.v. 75 Mio. USD. Bis zu 380 Mio. USD an Meilensteinzahlungen seien möglich.Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link