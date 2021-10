Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

280,60 EUR +4,02% (13.10.2021, 16:50)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

321,17 USD +3,23% (13.10.2021, 16:36)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (13.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Aktie des Biotech-Unternehmens Moderna habe sich nach dem Kurseinbruch gefangen, zumindest fürs Erste. Anleger hätten in den letzten Wochen massiv ihre Anteilsscheine verkauft, nachdem der Kurs stark überhitzt gewesen sei. Weitere Sorgen habe die Meldung bereitet, dass Merck ein Corona-Medikament vorgestellt habe. Diese Marken seien jetzt für Investoren wichtig.Bis Mitte August hätten sich Anleger mit Papieren von Moderna im Depot an hohen Kursgewinnen erfreut. Alleine seit Jahresbeginn habe die Aktie bis zum Allzeithoch bei 497 Dollar um traumhafte 383 Prozent zugelegt. Dann hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und der Kurs habe bisher um rund 40 Prozent korrigiert.In den vergangenen Tagen sei die Aktie auf ein Mehrwochentief bei 294 Dollar gefallen. Hier befinde sich auch eine Unterstützung sowie der GD100 bei 319 Dollar. Nach einigen Tagen der Richtungssuche sei der Titel freundlich in die aktuelle Handelswoche gestartet und habe einen ersten Boden bilden können.Moderna und seine mRNA-Technologie haben langfristig viel Potenzial und "Der Aktionär" sieht daher die Korrektur als günstige Einstiegschance, so Tim Temp. Am Donnerstag könnte die Aktie zusätzlichen Aufwind erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA entscheide über die Freigabe der dritten Booster-Impfung mit Moderna-Impfstoff. (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: