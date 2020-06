Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

54,84 EUR +3,01% (04.06.2020, 15:24)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

59,89 USD +0,03% (03.06.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (04.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die US-Regierung habe fünf Unternehmen ausgewählt, die als wahrscheinlichste Kandidaten für die Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus gelten würden. Dies sei ein entscheidender Schritt in den Bemühungen des Weißen Hauses, sein Versprechen zu erfüllen, bis Ende des Jahres mit einer umfassenden Impfung der Amerikaner beginnen zu können, heiße es in einem Bericht der "New York Times".Die Bekanntgabe der Entscheidung solle in den nächsten Wochen im Weißen Haus erfolgen, hätten Regierungsbeamte mitgeteilt, habe es weiter geheißen. Dr. Anthony S. Fauci, der führende Epidemiologe der Regierung und Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, habe erklärt: "Wir hoffen, bis Anfang 2021 ein paar hundert Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung zu haben."Zu den fünf Unternehmen, die genannt worden seien, würden Moderna (von diesem erwarte Fauci, dass es nächsten Monat in die letzte Phase der klinischen Studien eintreten werde), AstraZeneca in Verbindung mit der Oxford University (ähnlicher Zeitplan) und drei große Pharmaunternehmen zählen: Johnson & Johnson, Merck & Co und Pfizer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: