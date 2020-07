Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (15.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeige einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, habe das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) erklärt. Bei den 45 Teilnehmern im Alter von 18 bis 55 Jahren habe es keine ernsthaften Nebenwirkungen gegeben, habe es weiter geheißen.Die Probanden, die innerhalb von zwei Monaten zwei Injektionen des Impfstoffs bekommen hätten, hätten mehr neutralisierende Antikörper als Personen entwickelt, bei denen eine Coronavirus-Infektion diagnostiziert worden sei, wie es am Dienstag weiter geheißen habe. Die beteiligten Forscher hätten die Ergebnisse auch in einer Studie im "New England Journal of Medicine" vorgestellt. Der Hersteller Moderna habe in einer Mitteilung von einer "robusten Immunreaktion" gesprochen, die nun den Weg für wesentlich größere Studien zu Wirksamkeit ebne.Der Impfstoff mRNA-1273 solle bereits ab Ende Juli an rund 30.000 Probanden getestet werden - in einer sogenannten Studie der Phase 3. In den Tests der ersten Phase würden Impfstoffe immer nur an wenigen Freiwilligen getestet, weil es dabei zunächst vor allem um die Prüfung der Verträglichkeit gehe. Nach ersten positiven Ergebnissen sei die erste Phase auf 120 Probanden erweitert worden, um auch die Sicherheit des Impfstoffs bei älteren Menschen zu testen. Die Ergebnisse der erweiterten Studie lägen allerdings noch nicht vor.Wegen des kurzen Studienzeitraums sei auch noch nicht klar gewesen, ob und wie lange die Antikörper die Probanden tatsächlich vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen könnten. Das Blut der Teilnehmer solle daher noch ein Jahr lang regelmäßig auf den Anteil von Antikörpern geprüft werden, habe es in der Studie geheißen.Dabeibleiben, aber Stopp sukzessive nachziehen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 15.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link