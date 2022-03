Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

163,12 EUR +1,04% (21.03.2022, 12:13)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

178,93 USD +6,34% (18.03.2022)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Moderna habe sich in den vergangenen Tagen deutlich von ihrem vor Kurzem bei gut 122 Dollar markierten Jahrestief nach oben absetzen können. Am Freitag sei das Papier mit einem Plus von 6,3 Prozent auf 178,93 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Nun nehme die Aktie Kurs auf den nächsten Widerstand im Bereich von 200 Dollar.Auch zum Wochenstart gehe es bei Moderna weiter nach oben. Auf Tragegate gewinne die Aktie 0,7 Prozent. Positiv werde dabei auch eine neue Liefervereinbarung mit der Schweiz aufgenommen. Diese sehe vor, dass der amerikanische Impfstoffhersteller Moderna weitere Impfdosen an die Schweiz liefern werde. Mit dem Bund sei ein Abkommen für die Lieferung weiterer sieben Millionen Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 abgeschlossen worden, wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt habe.Die Dosen sollten im Jahr 2023 ausgeliefert und als Auffrischungsimpfung ("Booster") verwendet werden. Außerdem sei eine Option für zusätzliche sieben Millionen Dosen für die Lieferung in den Jahren 2023 und 2024 unterzeichnet worden."Wir danken der Schweizer Bundesregierung (Bundesrat) für ihr Vertrauen in unseren mRNA-Covid-19-Impfstoff und für ihre Führungsrolle bei der Vorbereitung auf eine endemische Situation in den Jahren 2023 und 2024", habe Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna, kommentiert. "Covid-19-Auffrischungsdosen werden weiterhin dazu beitragen, die Infektionsraten niedrig zu halten, während wir unseren Kampf gegen die Pandemie fortsetzen."Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Der Favorit des "Aktionär" im Sektor ist aber weiterhin BioNTech. (Analyse vom 21.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link