Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

268,05 EUR -0,63% (13.10.2021, 08:15)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

311,13 USD +1,98% (12.10.2021)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (13.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Lage bei den Corona-Impfstoff-Aktien habe sich wieder beruhigt. Auch bei Moderna scheine der Merck-Schock inzwischen verdaut. Der Blick gehe nun wieder nach vorne - und bereits diesen Donnerstag, 14. Oktober, werde es erneut spannend. Dann treffe das "Vaccine Advisory Committee" der US-Zulassungsbehörde FDA die Entscheidung über die Booster-Impfung.Moderna wolle für Personen ab 65 Jahren oder mit hohem Risiko für einen schweren Corona-Verlauf sowie Arbeitnehmer mit höherer Kontaktgefahr die Genehmigung für eine dritte Auffrischungsimpfung bekommen. Für den Impfstoff von BioNTech/Pfizer habe die FDA eine solche Booster-Impfung bereits autorisiert.Am Dienstag hätten Wissenschaftler der FDA eine Stellungnahme dazu, ob die Freigabe erfolgen sollte, allerdings abgelehnt. "Einige Studien zur Wirksamkeit des Moderna-Impfstoffs haben im Laufe der Zeit eine abnehmende Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen oder die Delta-Variante gezeigt, andere hingegen nicht", heiße es in einem 45-seitigen Dokument auf der Website der Behörde. "Insgesamt deuten die Daten jedoch darauf hin, dass die derzeit in den USA zugelassenen oder genehmigten Covid-19-Impfstoffe immer noch einen Schutz gegen schwere Covid-19-Erkrankungen und Todesfälle in den Vereinigten Staaten bieten."Der Bericht der Wissenschaftler solle das "Vaccine Advisory Committee" unterstützen. Dieser werde am Donnerstag den Moderna-Antrag prüfen.Auch wenn weitere kurzfristige Rücksetzer nicht ausgeschlossen sind, sieht "Der Aktionär" den jüngsten Rücksetzer klar als Kaufchance - zumal die mRNA-Technologie in Zukunft auch über Corona hinaus für Furore sorgen könnte, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link